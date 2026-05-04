В российском регионе иномарка упала в реку

МВД: В Приморье один человек погиб при падении иномарки в реку

Автомобиль с водителем внутри рухнул в реку Большая Уссурка в Приморье. Машину унесло течением, водитель погиб, сообщает региональное УМВД России.

По информации правоохранителей, за рулем находился 47-летний мужчина, который не справился с управлением своего авто Toyota Isis при движении со стороны села Новопокровка. Водным течением иномарку унесло на глубину, где она опустилась на дно.

Транспортное средство из воды достали местные жители, ставшие очевидцами инцидента. Тело водителя обнаружили в салоне авто. Стаж вождения погибшего — 25 лет, уточнили стражи правопорядка. Также известно, что в 2025-2026 годах автомобилист не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей при выборе скорости учитывать не только установленные ограничения, но и дорожные условия, которые складываются из-за погоды.

Ранее стало известно, что четверо детей погибли в результате ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Пассажирку 2009 года рождения врачи госпитализировали в тяжелом состоянии.