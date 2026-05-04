Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 4 мая 2026Россия

В российском регионе иномарка упала в реку

МВД: В Приморье один человек погиб при падении иномарки в реку
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Автомобиль с водителем внутри рухнул в реку Большая Уссурка в Приморье. Машину унесло течением, водитель погиб, сообщает региональное УМВД России.

По информации правоохранителей, за рулем находился 47-летний мужчина, который не справился с управлением своего авто Toyota Isis при движении со стороны села Новопокровка. Водным течением иномарку унесло на глубину, где она опустилась на дно.

Транспортное средство из воды достали местные жители, ставшие очевидцами инцидента. Тело водителя обнаружили в салоне авто. Стаж вождения погибшего — 25 лет, уточнили стражи правопорядка. Также известно, что в 2025-2026 годах автомобилист не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей при выборе скорости учитывать не только установленные ограничения, но и дорожные условия, которые складываются из-за погоды.

Ранее стало известно, что четверо детей погибли в результате ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Пассажирку 2009 года рождения врачи госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    «Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на систему полетов

    Появились подробности о выпавших из окна россиянках с трехлетним ребенком

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok