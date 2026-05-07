01:41, 7 мая 2026Россия

В российском регионе перевернулся автобус с 18 пассажирами

В Мордовии 13 человек пострадали после ДТП с перевернувшимся автобусом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Мордовии перевернулся рейсовый автобус с 18 пассажирами. Об этом сообщает МВД по республике.

«В момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек, несовершеннолетних нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на автомобильной дороге Саранск — Напольная Тавла. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее автобус с 40 пассажирами перевернулся в Забайкалье. Авария произошла на 70-м километре трассы ЧитаЗабайкальск. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. Тогда 11 человек получили травмы.

