Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 18 апреля 2026Россия

В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами

В Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, включая китайских туристов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ГУ МЧС по Забайкалью

В Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, включая китайских туристов, пишет Telegram-канал Baza.

Авария произошла на 70 километре трассы ЧитаЗабайкальск. По данным издания, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. По одной из версий, которые приводит Telegram-канал, водитель заснул за рулем.

В результате аварии водитель погиб, у 11 человек имеются травмы. На месте происшествия работают специальные службы.

Ранее издание Cronica Balear сообщило, что туристический автобус перевернулся и рухнул со склона на популярном острове в Европе — один человек не выжил.

Также в апреле десять человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе Петровском районе в Саратовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok