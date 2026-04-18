В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами

В Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, включая китайских туристов, пишет Telegram-канал Baza.

Авария произошла на 70 километре трассы Чита — Забайкальск. По данным издания, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. По одной из версий, которые приводит Telegram-канал, водитель заснул за рулем.

В результате аварии водитель погиб, у 11 человек имеются травмы. На месте происшествия работают специальные службы.

