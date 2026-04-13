Автобус с туристами перевернулся и рухнул со склона на острове в Европе

Cronica Balear: 14 туристов пострадали в аварии с автобусом на Канарах

Туристический автобус перевернулся и рухнул со склона на популярном острове в Европе — один человек не выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Трагедия случилась на Канарах, Испания, 10 апреля. Частный автобус с иностранными туристами двигался по дороге на острове Ла-Гомера. На повороте неподалеку от экологического центра Эль-Револькадеро транспортное средство съехало с дороги. В результате аварии пострадали 14 человек, троих госпитализировали в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП стала механическая неисправность тормозной системы.

