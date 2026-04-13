10:27, 13 апреля 2026Путешествия

Автобус с туристами перевернулся и рухнул со склона на острове в Европе

Cronica Balear: 14 туристов пострадали в аварии с автобусом на Канарах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Forta / Reuters

Туристический автобус перевернулся и рухнул со склона на популярном острове в Европе — один человек не выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Трагедия случилась на Канарах, Испания, 10 апреля. Частный автобус с иностранными туристами двигался по дороге на острове Ла-Гомера. На повороте неподалеку от экологического центра Эль-Револькадеро транспортное средство съехало с дороги. В результате аварии пострадали 14 человек, троих госпитализировали в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП стала механическая неисправность тормозной системы.

Ранее туристка поехала на экскурсию в Никарагуа и не выжила во время аварии. Водитель автобуса потерял управление, транспортное средство скатилось со склона и перевернулось.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Способ по выявлению «волков с Мосбиржи» назвали на видео ФСБ

    Все новости
