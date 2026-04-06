19:55, 6 апреля 2026Путешествия

Туристка с тремя детьми поехала на экскурсию в Никарагуа и не выжила во время аварии

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Туристка с тремя детьми поехала на экскурсию в Никарагуа и не выжила во время аварии с перевернувшимся автобусом. Об этом пишет издание Daily Star.

Трагедия произошла 23 марта. 41-летняя Кейси Грелле, соучредительница успешной консалтинговой фирмы Aux Insights, прилетела в Никарагуа на отдых с мужем и тремя маленькими детьми. В один из дней они отправились на организованную автобусную экскурсию на курорте Ранчо Сантана в Толе и попали в аварию.

В один момент водитель потерял управление, и транспортное средство скатилось со склона и перевернулось. В результате туристка и ее 11-летний сын получили серьезные травмы. Врачи констатировали кончину женщины по дороге в больницу, мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Всего в автобусе находились 28 иностранцев, 20 из них пострадали.

Ранее отдыхавшая с семьей в Европе туристка не выжила в аварии с грузовиком на глазах у детей. Одного человека выбросило из машины на дорогу.

