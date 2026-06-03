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03:57, 3 июня 2026Мир

США подтвердили атаку на иранский остров

CENTCOM: США ударили по иранскому острову Кешм в качестве самозащиты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Военные Соединенных Штатов нанесли удар по иранскому острову Кешм якобы в целях самозащиты. Об этом сообщает центральное командование Пентагона (CENTCOM) на странице в соцсети Х.

Американские силы совершили самооборонительную атаку по острову, что стало ответом на попытки Ирана ударить по ним на Ближнем Востоке, утверждается в сообщении.

Как уточняется, действия США были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.

Ранее телеканал Press TV сообщал, что Тегеран бьет баллистическими ракетами по базе с войсками США в Кувейте. По словам очевидцев, также взрывы слышатся в районе к югу от Эс-Сары в Кувейте. Силы ПВО страны Персидского залива начали отражать удары.

Два дня назад Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу, с которой США били по иранскому острову Сирик.

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