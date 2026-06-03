Жена Джастина Бибера в крошечном бикини снялась для бренда

Модель Хейли Бибер в откровенном бикини снялась для рекламы хайлайтеров бренда Rhode

Американская модель Хейли Бибер в откровенном купальнике снялась для рекламы косметического бренда Rhode. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица анонсировала выход новой коллекции хайлайтеров. Так, она предстала перед камерой в коричневом бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Кроме того, на ней была черная укороченная кофта, которая частично обнажала ее плечо и грудь.

Кроме того, жена канадского певца Джастина Бибера попозировала для рекламной кампании в белом раздельном купальнике и прозрачной майке.

В феврале Хейли Бибер в откровенном образе снялась для австралийской версии Vogue. Модель стала лицом журнала в нескольких образах, один из которых состоял из черных легинсов и металлического топа в виде бабочки.