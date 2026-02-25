Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 25 февраля 2026Ценности

Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue

Модель Хейли Бибер в откровенном образе снялась для австралийской версии Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguemagazine

Американская модель Хейли Бибер в откровенном образе снялась для австралийской версии Vogue. Кадры опубликованы на сайте издания.

29-летняя манекенщица позировала в объективах творческого дуэта фотографов Луиджи и Янго. Знаменитость стала лицом журнала в нескольких образах, один из которых состоял из черных легинсов и металлического топа в виде бабочки. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала рельефный пресс.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

В интервью стилист Карла Уэлч узнала у Бибер, какой образ она называет одним из любимых. При этом модный эксперт вспомнила белый образ Saint Laurent на Met Gala.

Один образ, о котором я действительно часто вспоминаю… Знаете, Карла вспоминает это белое платье Saint Laurent, которое мы создали для Met Gala в 2022 году. Этот образ был для меня просто невероятным, определенно одним из моих любимых. Мне было грустно, когда я его сняла. Еще один образ, который мне очень запомнился, — это платье, которое Карла создала в первый год моего участия в гала-вечере в Музее Академии. Я была в этом прекрасном коричневом платье Saint Laurent без бретелей. Помню, как пересматривала фотографии и видела, как создавался этот образ, и думала о том, как все было продумано до мелочей и как все было естественно. Мне нравилось, как все получилось в своей простоте

Хейли Бибермодель

Ранее в феврале жена Джастина Бибера прокомментировала интимный момент с мужем, который стал мемом в сети. Супруга канадского певца сделала репост кадра, на котором они целуются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Стало известно о жертвах при налете беспилотников ВСУ на российское промпредприятие

    Мужчин предупредили о риске рака пениса из-за плохой интимной гигиены

    Россиянин перепутал конкурента с приятелем и случайно задавил не того

    В демонстрации Зеленским бункера увидели один знак Европе

    На РОС допустили отправку мышей

    Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет

    Захарова высказалась о планах по вооружению Украины ядерной бомбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok