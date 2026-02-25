Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue

Модель Хейли Бибер в откровенном образе снялась для австралийской версии Vogue

Американская модель Хейли Бибер в откровенном образе снялась для австралийской версии Vogue. Кадры опубликованы на сайте издания.

29-летняя манекенщица позировала в объективах творческого дуэта фотографов Луиджи и Янго. Знаменитость стала лицом журнала в нескольких образах, один из которых состоял из черных легинсов и металлического топа в виде бабочки. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала рельефный пресс.

В интервью стилист Карла Уэлч узнала у Бибер, какой образ она называет одним из любимых. При этом модный эксперт вспомнила белый образ Saint Laurent на Met Gala.

Один образ, о котором я действительно часто вспоминаю… Знаете, Карла вспоминает это белое платье Saint Laurent, которое мы создали для Met Gala в 2022 году. Этот образ был для меня просто невероятным, определенно одним из моих любимых. Мне было грустно, когда я его сняла. Еще один образ, который мне очень запомнился, — это платье, которое Карла создала в первый год моего участия в гала-вечере в Музее Академии. Я была в этом прекрасном коричневом платье Saint Laurent без бретелей. Помню, как пересматривала фотографии и видела, как создавался этот образ, и думала о том, как все было продумано до мелочей и как все было естественно. Мне нравилось, как все получилось в своей простоте Хейли Бибер модель

Ранее в феврале жена Джастина Бибера прокомментировала интимный момент с мужем, который стал мемом в сети. Супруга канадского певца сделала репост кадра, на котором они целуются.