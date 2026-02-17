Реклама

09:47, 17 февраля 2026Ценности

Жена Джастина Бибера прокомментировала ставший мемом интимный момент с мужем

Модель Хейли Бибер назвала отношения с мужем химией из-за их знаков зодиака
Екатерина Ештокина

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Американская модель Хейли Бибер прокомментировала интимный момент с мужем, который стал мемом в сети. Комментарий появился в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя жена канадского певца Джастина Бибера сделала репост кадра, на котором целуется с супругом. При этом она назвала отношения с партнером химией из-за их знаков зодиака. По словам модели, химия между ней и избранником была предначертана судьбой.

Изображение пары было опубликовано на канале, посвященном вирусному контенту. На нем над манекенщицей присутствовала подпись «стрельцы», а над певцом — «рыбы, которые берут их с собой в разные места и позволяют им быть дикими».

В июне 2025 года в сети появились слухи о разводе Джастина и Хейли Бибер. На мысли о расставании знаменитостей фанатов натолкнул поток неоднозначных публикаций певца Джастина Бибера в День отца. Тогда он размещал депрессивные фото с косяком и тапками, заявляя, что он зол и подавлен.

Джастин и Хейли Бибер поженились в сентябре 2018 года. Пышная свадьба состоялась в 2019 году. В 2024 году у пары родился сын Джек Блюз.

