Джастин и Хейли Бибер разводятся. Он — в депрессии, она — чистит соцсети от фотографий с ним. Что между ними произошло?

В сети появились слухи о разводе певца Бибера и его жены из-за их поведения

Поток неоднозначных публикаций певца Джастина Бибера в День отца натолкнул фанатов на мысли о его разводе с моделью Хейли Бибер. Джастин размещал депрессивные фото с косяком и тапками, заявляя, что он зол и подавлен, а Хейли не поздравила мужа с праздником и удалила часть их совместных фото. Подобное поведение супругов взволновало поклонников, которые тут же предположили, что пара расторгла брак. А вскоре Daily Mail выпустили эксклюзивный материал о разладе между знаменитостями. Что творится в звездной семье, воспитывающей девятимесячного сына, разбиралась «Лента.ру».

Разлад в отношениях Джастина с Хейли негативно повлиял на его психическое здоровье

Редакторы Daily Mail утверждают, что Джастин и Хейли Бибер официально расторгли отношения после шести лет брака, в котором у них родился сын Джек Блюз.

На такие выводы журналистов натолкнуло сразу несколько фактов: первым звоночком стало отсутствие ежегодного поздравления с Днем отца в соцсетях Хейли Бибер.

Фото: @justinbieber

При этом под одним фото Джастина модель оставила комментарий с фразой: «День отца — отстой». Поклонники считают, что таким образом Бибер отомстила супругу за его прошлогодний пост, в котором он критиковал День матери. «Люблю вас, мамы, но День матери — отстой», — объявил инфлюэнсер многомиллионной аудитории.

Кроме того, фанаты заметили, что в профиле Хейли в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) неожиданно исчезла часть ее фото с Джастином.

В тот же день Бибер поделился серией сообщений, в которых намекал на проблемы с ментальным здоровьем. За несколько часов он разместил более 20 постов, в которых подчеркивал, что он «сломлен, зол и истощен» из-за постоянных мыслей о себе. Свои слова певец сопроводил снимками с тапками, косяком и бонгом, значение которых не объяснил.

На фоне сомнительных постов исполнитель высказался и об отношениях с женой. «Я устал от транзакционных отношений. Если мне приходится что-то делать, чтобы меня любили, — это не любовь», — заключил он, не раскрыв деталей своего заявления.

Фото: @justinbieber

А в минувшие выходные Бибер эмоционально сорвался и на папарацци: в резкой форме он призвал репортеров не преследовать его и не задавать провокационные вопросы.

«Я отец и муж, а вы сейчас стоите в моем личном пространстве прямо перед моей машиной. Я не знаю вас. Вы появляетесь ниоткуда и тыкаете камерой мне в лицо. Неважно, звезда я или нет, это просто неуважительно. Затем вы провоцируете меня и публикуете видео, вырывая слова из контекста. Вы думаете, что я идиот, но нет», — говорил он.

Хейли Бибер продала свой бренд Rhode из-за развода с мужем

Хейли Бибер ошеломила общественность внезапной продажей своего бренда косметики Rhode, который она основала в 2022 году. Прибыльную марку купила компания e.l.f. Beauty, а модель сохранила за собой позицию главного креативного директора Rhode.

1 млрд долларов составила сумма сделки от продажи бренда Rhode

По слухам, на самом деле знаменитость продала свой косметический бренд уже после развода из-за американского законодательства.

Известно, что в Калифорнии действует закон об общей супружеской собственности, согласно которому все активы и долги делятся между партнерами поровну. Если сделка была оформлена после расторжения брака, то Бибер не сможет получить часть накоплений жены.

Звездная чета никак не комментировала догадки журналистов, а певец в соцсетях поздравил жену с удачной сделкой.

Семья Бибер неоднократно попадала в скандалы последние полгода

Слухи о разрыве звезд последовали после целой череды скандалов. Так, в мае Джастин нарвался на хейт из-за публичных высказываний о жене: поклонники неоднозначно отреагировали на его пост, в котором Бибера поздравил супругу с появлением на обложке журнала Vogue.

Это напомнило мне, как мы с Хейли однажды сильно поссорились. Я сказал ей, что она никогда не попадет на обложку Vogue. Знаю, что это было очень грубо. Тогда я просто хотел ей отомстить. Но взрослея, мы понимаем, что месть ни к чему не приводит. Детка, ты и так знаешь, но все равно: прости меня за мои слова. Я сильно ошибался Джастин Бибер

Тогда музыканта прозвали главным хейтером жены, после чего он удалил описание к посту, заменив его на различные эмодзи. Хейли не разделила гнева подписчиков и встала на защиту мужа в интервью.

«Люди постоянно говорят, что мы несчастны и разводимся. Это такой вынос мозга. Каждые два дня появляется новый заголовок, который не имеет смысла», — говорила она.

На разлад в паре повлияло психическое состояние Джастина Бибера

Впервые о ментальных проблемах Джастина Бибера заговорили еще в 2024 году из-за скандала с рэпером Пи Дидди, которого обвиняли в изнасиловании, шантаже и даже торговле людьми. По слухам, пострадать от преступных действий продюсера мог и Джастин Бибер.

Дидди помогал Биберу в начале карьеры, когда юному музыканту было 15 лет. На фото и видео того времени 15-летний артист выглядит так, будто ему очень некомфортно. А в 2020-м музыкант выпустил клип на песню Yummy. В нем взрослые мужчины жадно едят торт, под которым спрятана фотография маленького Бибера. Пользователи посчитали, что это намек на ужасы, которые артист пережил в юном возрасте.

Джастин Бибер на вечеринке рэпера Пи Дидди в 2014 году. Фото: Prince Williams / FilmMagic / Getty Images

Анонимные источники говорили, что после ареста Пи Дидди Бибер перестал выходить из дома, ограничив общение с друзьями. «Все думали, что недостаток общения объясняется его отцовством, но теперь близкие считают, что проблема гораздо глубже. Многие всерьез обеспокоены», — писали в прессе.

В феврале 2025 года Бибера обвинили в употреблении наркотиков в прямом эфире, однако певец опроверг все домыслы общественности. В марте он наконец признался в психологических проблемах: «Люди говорили мне всю жизнь: "Вау, Джастин, ты этого заслуживаешь", а я лично всегда чувствовал себя недостойным».

Позже Хейли призвала близких молиться за здоровье мужа, не раскрывая деталей его самочувствия.

«Хейли попросила окружающих молиться за Бибера, потому что не может сама вытащить его из этого состояния. Только Бог и молитвы могут помочь ему сейчас. Он на грани, впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах почти нет смысла. Он просто не осознает, как сильно нуждается в помощи», — заявил журналистам источник из религиозного окружения семьи Болдуин (девичья фамилия Хейли Бибер).

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Несмотря на громкие заявления СМИ, официальных подтверждений звездной пары и их представителей о разводе не поступало. Помимо этого, в публичном доступе нет документов, подтверждающих расторжение брака Биберов.