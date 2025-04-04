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10:52, 4 апреля 2025Культура

Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

Daily Mail: Жена Джастина Бибера Хейли призвала всех молиться о его здоровье
Андрей Шеньшаков

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Супруга певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер (дочь актера Алека Болдуина) призвала близких молиться за здоровье мужа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, состояние ментального здоровья и удручающая физическая форма Джастина, которые в последнее время шокируют фанатов артиста, заставили Хейли впасть в отчаяние.

«Хейли попросила окружающих молиться за Бибера, потому что не может сама вытащить его из этого состояния. Близкие не верят, что даже он сам может вытащить себя из этого. Только Бог и молитвы могут помочь ему сейчас», — заявил журналистам источник из религиозного окружения семьи Болдуин.

Также инсайдер раскрыл подробности состояния певца, который продолжает выходить в странные прямые эфиры в социальных сетях.

«Он на грани, впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах почти нет смысла. Он просто не осознает, как сильно нуждается в помощи», — добавил собеседник издания.

В 2024 году Хейли и Джастин отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Кроме того, прошлым летом у пары родился сын Джек Блюз.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков. Сообщалось, что артист посвящает все свое время заботе о сыне и работе над новой музыкой.

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