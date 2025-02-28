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17:17, 28 февраля 2025Культура

Джастина Бибера обвинили в употреблении наркотиков в прямом эфире

Певец Джастин Бибер выложил в соцсети видео с курением неизвестных веществ
Андрей Шеньшаков

Фото: Joe Camporeale / USA Today / Reuters

Певец Джастин Бибер, который в последнее время переживает кризисный период в жизни, выложил видео с процессом курения неизвестных веществ. Такие ролики появились на странице артиста в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Внимание подписчиков Бибера привлекла его самокрутка, которую он раскуривал во время прямого эфира, а также в опубликованных сториз. Многие решили, что Джастин курит не табак, а неустановленные наркотические средства. В пользу этой версии говорят странное поведение музыканта, его мимика и странный густой дым от самокрутки.

Среди выложенных звездой материалов были также ролики с танцами и «подозрительными» движениями под музыку, как отметили комментаторы, переживающие за состояние Бибера.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении запрещенных веществ, заявив, что не принимает тяжелых наркотиков.

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