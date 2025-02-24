Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Певец Джастин Бибер заявил, что не употребляет запрещенные вещества

Канадский певец Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении тяжелых наркотиков. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителей артиста.

По данным источника, Бибер не употребляет запрещенные вещества и посвящает все свое время заботе о сыне и работе над новой музыкой. «Прошлый год стал для него трансформирующим, он оборвал связи с близкими друзьями и бизнес-партнерами, которые больше ему не подходили», — объяснил представитель певца.

В начале февраля поклонников артиста встревожил его внешний вид на фотографиях папарацци. Фанаты предположили, что Бибер страдает от зависимости или борется с тяжелой депрессией. По данным источника TMZ, подобные теории утомляют музыканта и доказывают, что «люди держатся за негативные, неприличные и вредные сценарии, несмотря на достоверные факты».

В октябре 2024 года сообщалось, что Бибер замкнулся в себе на фоне скандала вокруг рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). По словам инсайдера, артисту сложно доверять окружающим, он стал ограничивать общение с близкими.