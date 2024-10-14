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13:53, 14 октября 2024Культура

Состояние Джастина Бибера ухудшилось на фоне скандала вокруг P.Diddy

Page Six: певец Джастин Бибер замкнулся в себе на фоне скандала вокруг P.Diddy

Фото: Joe Camporeale / USA Today Sports / Reuters

Певец Джастин Бибер замкнулся в себе на фоне скандала вокруг рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По словам инсайдера, артисту сложно доверять окружающим людям, он начал ограничивать общение с близкими. «Верю ли я, что он был замешан в какой-то дурацкой [истории]? Да. Он был подростком. Он был крупнейшей поп-звездой в мире. Все беспокоились о нем, и мы не знали, выживет ли он», — заявил собеседник издания, который много лет работал с командой Бибера.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер готовится рассказать правду о пережитом на вечеринках P.Diddy. Также отмечалось, что исполнитель уже начал обсуждать то, что пережил за время общения с музыкантом, со своими близкими и друзьями.

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      Варвара Кошечкина
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