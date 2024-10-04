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12:18, 4 октября 2024Культура

Джастин Бибер расскажет о «персональном аду» на вечеринках P.Diddy

Певец Джастин Бибер расскажет о пережитом «аду» на вечеринках P.Diddy

Фото: face to face / Globallookpress.com

Певец Джастин Бибер, знакомый со скандальным рэпером P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) с 15 лет, готовится рассказать правду о пережитом на вечеринках музыканта. Об этом анонимный источник сообщил порталу InTouchWeekly.

По словам инсайдера, сейчас Бибер сосредоточен на своей семье и маленьком ребенке, однако готов рассказать подробности своей дружбы с Комбсом, если это поможет жертвам сексуальных преступлений.

«Дидди устроил ему персональный ад. Сейчас Джастин сосредоточен на своей жене Хейли и их сыне Джеке, но, если разговор об этом поможет другим, он, вероятно, это сделает. Он хочет разорвать порочный круг», — сказал он.

Также источник сообщил, что Бибер уже начал обсуждать то, что пережил за время общения с P.Diddy, со своими близкими и друзьями.

Ранее стало известно, что P.Diddy отказали в освобождении под залог в 50 миллионов долларов.

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      Андрей Шеньшаков
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