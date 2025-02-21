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18:48, 21 февраля 2025Культура

Джастин Бибер заявил о переменах в жизни и умении отпускать

Певец Джастин Бибер заявил, что настала пора взрослеть, и анонсировал перемены
Андрей Шеньшаков

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певец Джастин Бибер, который в последнее время тревожил фанатов внешним видом и странным поведением, заявил о том, что в его жизни настала пора перемен. Об этом он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярный артист заявил, что, наконец, понял, что пора взрослеть. А также пообещал вернуть поклонникам всю вложенную ими любовь.

«Пора взрослеть! Перемены значат умение отпускать, не держите. Я долго старался следовать правилам, но понял, что любовь сильнее правил. А чтобы получать любовь, нужно открыть свою жизнь для нее», — написал Бибер.

Ранее стало известно, что Бибер готовится рассказать о «персональном аду», который он пережил на вечеринках рэпера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс).

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