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16:25, 3 февраля 2025Ценности

Внешний вид Джастина Бибера на фоне слухов о нервном срыве напугал фанатов

Мария Винар

Фото: Rick Davis / SplashNews.com / Legion-Media

Канадский певец Джастин Бибер на фоне слухов о нервном срыве попал в объективы папарацци и напугал фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

30-летнего артиста и его 28-летнюю супругу, модель Хейли Бибер, заметили в Нью-Йорке. По информации портала, они направлялись на баскетбольный матч. Для посещения спортивного мероприятия манекенщица выбрала черные брюки и кожаный бомбер. Ее муж предпочел белую футболку, бежевое худи и черные брюки с желтым ремнем. При этом на размещенных кадрах видно, что штаны Бибера приспущены и демонстрируют нижнее белье.

Читатели издания обеспокоились внешним видом исполнителя и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Джастин на этих фото выглядит неважно. Надеюсь, рядом с ним люди, которые о нем заботятся», «Он даже не похож на себя... Не знаю, как это описать, но я бы даже не узнал, что это Бибер, если бы не прочитал в статье», «Стал похож на Бритни Спирс. Не думаю, что он когда-нибудь выберется», «Это добром не кончится. Он выглядит ужасно», «Хейли выглядит отлично, а Джастин пугает», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер побрился налысо.

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