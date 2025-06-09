Певец Джастин Бибер заявил, что устал от транзакционных отношений с женой

Канадский певец Джастин Бибер высказался об отношениях с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я устал от транзакционных отношений. Если мне придется что-то делать, чтобы меня любили, это не любовь», — заявил исполнитель, сопроводив публикацию черно-белыми селфи.

Ранее собеседник портала The Sun рассказал, что Бибер избегает общения со своей супругой. По его словам, ситуация стала опасной, поскольку в свободное время знаменитости занимаются своими делами и предпочитают путешествовать отдельно друг от друга. Инсайдер уточнил, что разногласия в паре начали происходить после задержания рэпера P. Diddy, который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.