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17:44, 9 июня 2025Ценности

Джастин Бибер высказался об отношениях с женой

Певец Джастин Бибер заявил, что устал от транзакционных отношений с женой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский певец Джастин Бибер высказался об отношениях с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я устал от транзакционных отношений. Если мне придется что-то делать, чтобы меня любили, это не любовь», — заявил исполнитель, сопроводив публикацию черно-белыми селфи.

Ранее собеседник портала The Sun рассказал, что Бибер избегает общения со своей супругой. По его словам, ситуация стала опасной, поскольку в свободное время знаменитости занимаются своими делами и предпочитают путешествовать отдельно друг от друга. Инсайдер уточнил, что разногласия в паре начали происходить после задержания рэпера P. Diddy, который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях.

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