Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором

GT: Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором

Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором, пишет газета Global Times (GT).

«Африканская космическая инициатива намерена принять участие в китайской лунной миссии Chang’e 8 на принципах открытости и инклюзивности», — заявила директор миссии Africa2Moon, руководитель региональной программы Южноафриканской радиоастрономической обсерватории Карла Митчелл.

По ее словам, впервые в истории научное учреждение из Африки предоставит собственный прибор для миссии на Луне.

В феврале 2025-го издание SpaceNews сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e 8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

В октябре 2023-го специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан), рассказал, что в рамках миссии Chang’e 8 китайская сторона может доставить иностранные аппараты на поверхность Луны.

Запуск лунной миссии Chang’e 8 запланирован на 2029 год.