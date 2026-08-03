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15:10, 3 августа 2026Наука и техника

Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором

GT: Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Африка впервые поучаствует в лунной программе Китая со своим прибором, пишет газета Global Times (GT).

«Африканская космическая инициатива намерена принять участие в китайской лунной миссии Chang’e 8 на принципах открытости и инклюзивности», — заявила директор миссии Africa2Moon, руководитель региональной программы Южноафриканской радиоастрономической обсерватории Карла Митчелл.

По ее словам, впервые в истории научное учреждение из Африки предоставит собственный прибор для миссии на Луне.

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В феврале 2025-го издание SpaceNews сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e 8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

В октябре 2023-го специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан), рассказал, что в рамках миссии Chang’e 8 китайская сторона может доставить иностранные аппараты на поверхность Луны.

Запуск лунной миссии Chang’e 8 запланирован на 2029 год.

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