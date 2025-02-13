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12:14, 13 февраля 2025Наука и техника

Пакистан отправит ровер на Луну

Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

35-килограммовый планетоход предназначен для изучения свойств лунного реголита, радиации и плазмы, а также тестирования новых технологий для обеспечения устойчивого присутствия человека на естественном спутнике Земли.

Дополнительно ровер будет оснащен европейскими и китайскими научными инструментами.

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В июне 2024-го издание сообщило, что сотрудничество Европейского космического агентства и Китая по Луне может завершиться на программе Chang’e-6.

В октябре 2023-го ТАСС сообщил, что специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан), выразил готовность Китая доставить иностранные аппараты на поверхность Луны в рамках миссии Chang’e-8.

Запуск миссии возможен в 2028 году.

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