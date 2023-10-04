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06:33, 4 октября 2023Наука и техника

Китай пообещал доставить иностранные аппараты на Луну

Китай пообещал доставить иностранные аппараты на поверхность Луны

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Китайская сторона выразила готовность доставить иностранные аппараты на поверхность Луны. Об этом сообщает ТАСС.

Как пообещал специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в городе Баку (Азербайджан), это можно сделать в рамках миссии Chang’e 8.

Возможности для сотрудничества с международным сообществом открыты. Мы приглашаем международных партнеров для проведения совместных операций на уровне миссий, системы и полезной нагрузки, — сказал ученый.

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Ранее издание SpaceNews сообщило, что в 2024 году Китай в рамках миссии Chang’e 6 планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны.

В апреле ТАСС со ссылкой на конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что в 2028 году на Луну будет запущен аппарат Chang’e-8.

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    Иван Потапов
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