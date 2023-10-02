Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:07, 2 октября 2023Наука и техника

Китай в следующем году запланировал доставку образцов с обратной стороны Луны

В 2024 году Китай планирует доставить образцы с обратной стороны Луны

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

В 2024 году Китай в рамках миссии Chang’e 6 планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает SpaceNews.

Ожидается, что 8,2-тонная станция Chang’e 6 будет запущена на ракете Long March 5 с прибрежного космодрома Вэньчан. Продолжительность миссии оценивается в два месяца. Сбор реголита планируется провести в районе южной части кратера Аполлона, расположенного в бассейне Южный полюс — Эйткен.

В рамках миссии Chang’e 6 китайские специалисты ожидают доставить на Землю около 2 килограммов лунного грунта.

Материалы по теме:
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018

В апреле ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

    В Евросоюзе захотели сделать бесплатным провоз ручной клади в самолетах

    Украинцы решили бойкотировать ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

    Стало известно о давлении США на Украину из-за стандартов НАТО

    Финалистка «Пацанок» раскрыла закулисье проекта

    Начальник кубанского главка МЧС обжаловал свой арест по коррупционному делу

    Парашютист приземлился перед взлетающим российским самолетом и сорвал рейс

    Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

    Сальдо обвинил ВСУ в обстрелах подконтрольного Киеву Херсона

    Азербайджан сообщил о завершении разоружения в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости