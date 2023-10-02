Китай в следующем году запланировал доставку образцов с обратной стороны Луны

В 2024 году Китай планирует доставить образцы с обратной стороны Луны

В 2024 году Китай в рамках миссии Chang’e 6 планирует впервые в истории человечества доставить образцы с обратной стороны Луны. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает SpaceNews.

Ожидается, что 8,2-тонная станция Chang’e 6 будет запущена на ракете Long March 5 с прибрежного космодрома Вэньчан. Продолжительность миссии оценивается в два месяца. Сбор реголита планируется провести в районе южной части кратера Аполлона, расположенного в бассейне Южный полюс — Эйткен.

В рамках миссии Chang’e 6 китайские специалисты ожидают доставить на Землю около 2 килограммов лунного грунта.

В апреле ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.