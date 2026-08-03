Бывшему сенатору Сабадашу вынесли приговор еще по одному делу

В Москве суд приговорил к 12 годам экс-сенатора Сабадаша за хищения

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа (НАО) и владельца ликеро-водочного завода Александра Сабадаша за хищение доли в Выборгском целлюлезно-бумажном комбинате (ЦБК). Об этом пишет ТАСС.

Этот срок получился путем частичного сложения наказаний за прошлые дела. Прокурор запрашивал для экс-сенатора 15 лет лишения свободы.

В 2023 году в Санкт-Петербурге суд приговорил Сабадаша к 7,5 года лишения свободы за мошенничество в банке «Таврический». Ему зачли в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу. Таким образом, Сабадаша освободили от наказания сразу после приговора.

Сразу после приговора его снова задержали, предъявив обвинения по новому делу.