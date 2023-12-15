В Петербурге суд дал 7,5 года экс-сенатору Сабадашу и освободил от наказания

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 7,5 года лишения свободы экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша за мошенничество в банке «Таврический». Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ему назначен штраф в 200 тысяч рублей. Его сообщники — бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуш и Сергей Сомов — получили аналогичное наказание. Подсудимым зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу. Таким образом, Сабадаша, Сомова и Гаркуша освободили от наказания сразу после приговора.

Суд взыскал в пользу потерпевших 75 миллионов рублей.

Сабадашу, Гаркуше и Сомову вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», откуда деньги ушли на иностранные счета. Ущерб не был возмещен.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».