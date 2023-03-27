Гособвинение попросило вернуть экс-сенатора Сабадаша в СИЗО из-под домашнего ареста

Гособвинение подало в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об изменении меры пресечения экс-сенатору от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу, обвиняемому в мошенничестве. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сабадаша просят вернуть из-под домашнего ареста в СИЗО, так как, по данным следствия, он играл активную роль в совершении вменяемых преступлений, участвовал в выводе денег за границу и может скрыться.

Сабадашу и бывшим топ-менеджерам «Таврического» — Дмитрию Гаркуше и Сергею Сомову — вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», откуда деньги ушли на иностранные счета. Ущерб не был возмещен.

23 марта суд отпустил Сабадаша из-под стражи, двух других фигурантов оставил под арестом.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».