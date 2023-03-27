Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 27 марта 2023Силовые структуры

Гособвинение попросило вернуть экс-сенатора Сабадаша в СИЗО

Гособвинение попросило вернуть экс-сенатора Сабадаша в СИЗО из-под домашнего ареста

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Гособвинение подало в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об изменении меры пресечения экс-сенатору от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу, обвиняемому в мошенничестве. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сабадаша просят вернуть из-под домашнего ареста в СИЗО, так как, по данным следствия, он играл активную роль в совершении вменяемых преступлений, участвовал в выводе денег за границу и может скрыться.

Сабадашу и бывшим топ-менеджерам «Таврического» — Дмитрию Гаркуше и Сергею Сомову — вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», откуда деньги ушли на иностранные счета. Ущерб не был возмещен.

23 марта суд отпустил Сабадаша из-под стражи, двух других фигурантов оставил под арестом.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
На Украине признали практически полное окружение Артемовска российскими войсками
В Евросовете допустили расширение шенгенской зоны на еще одну страну
Четырех россиян осудили за нападение на одиноких пенсионеров ради денег
Названо направление развития российских дронов
Российские хакеры атаковали сайт парламента Франции
Издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по делу о фейках
Стало известно о взрывах в Сумской области
Популярный у россиян напиток назвали причиной головной боли и бессонницы
Московская школьница попыталась покончить с собой после слов отца о судьбе кота
Блогерша самостоятельно постриглась на камеру и показала неожиданный результат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.