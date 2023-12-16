В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге задержал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве

Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Сабадаш задержан в Санкт-Петербурге в рамках нового дела о мошенничестве с деньгами банка «Таврический». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Куйбышевский районный суд продлил Сабадашу срок задержания на 72 часа. Уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела. Уточняется, что Сабадаш и его сообщник Дмитрий Гаркуш были фактически задержаны в пятницу, 15 декабря, в 11.30.

В тот же день суд приговорил Сабадаша к 7,5 года лишения свободы за мошеничество. Ему назначен штраф в 200 тысяч рублей. Его сообщники — бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуш и Сергей Сомов — получили аналогичное наказание. Подсудимым зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу. Таким образом, всех освободили от наказания сразу после приговора.

Сабадашу, Гаркуше и Сомову вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», откуда деньги ушли на иностранные счета. Ущерб не был возмещен.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».