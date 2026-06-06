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08:26, 6 июня 2026Мир

В Кремле пообещали ответить взаимностью США при одном условии

Песков: Россия ответит взаимностью, когда США будут готовы восстановить отношения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном. На эту тему он высказался в интервью Центральному телевидению Китая, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия ответит взаимностью, когда США продемонстрируют готовность к реальному восстановлению отношений.

Ранее Песков сообщил, что США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что в диалоге с Вашингтоном по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг.

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