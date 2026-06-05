В Кремле высказались об обсуждении Украины с США

Песков: США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме Украины

США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает такой подход Вашингтона неверным.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине. «Что касается боевых действий — исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — заявил он.