Лавров оценил диалог с США по украинскому урегулированию

Лавров: В диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг

Глава МИД России Сергей Лавров заявил «Известиям», что в диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг.

По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Украине был рассмотрен и согласован сторонами в американском варианте на встрече, состоявшейся на Аляске в августе 2025 года.

«То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим. Мы ценим то, что переговорщики, господа [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф и [предприниматель Джаред] Кушнер очень добрые чувства испытывают к нашей стране», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о роли США как страны, поддерживающей Украину, говорят, что «война [экс-президента США Джо] Байдена превратилась в войну [действующего лидера Дональда] Трампа».