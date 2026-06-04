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22:19, 4 июня 2026Мир

Лавров заявил о превращении конфликта на Украине в «войну Трампа»

Глава МИД РФ Лавров заявил о превращении конфликта на Украине в «войну Трампа»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон поддерживает Киев. Об этом министр высказался в интервью RT Arabic, фрагмент опубликован на сайте дипведомства.

Лавров заявил, что слова Рубио о роли США как страны, поддерживающей Украину, говорят, что «война [экс-президента США Джо] Байдена превратилась в войну [действующего лидера Дональда] Трампа».

«Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал, что хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия. Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже», — указал он.

Ранее Рубио во время слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил он.

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