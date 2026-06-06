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08:11, 6 июня 2026Мир

«Шаблон сломался, началась истерика». На Западе рассказали о реакции Каллас на слова Путина о выборах на Украине

Журналист Христофору: Призыв Путина к Зеленскому о выборах вызвал у Каллас истерику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал истерику у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, главу евродипломатии «уже долгое время трясет» от необходимости оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут глава РФ призвал его пойти на выборы. «И все — шаблон сломался, началась истерика», — пошутил журналист.

Путин посоветовал Зеленскому идти на выборы

4 июня Путин заявил, что сейчас вопрос о выборах президента на Украине имеет значение. Он напомнил, что полномочия Зеленского истекли еще в 2024 году, и вопрос о проведении в республике голосования поднимался и в конце 2025 года, и в начале 2026-го, но тема сошла на нет. «Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Если они будут, то когда?» — спросил президент.

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Он также посоветовал украинскому лидеру идти на выборы. В противном же случае удерживание власти в стране должно считаться узурпацией.

Британское издание The Economist обратило внимание, что стиль руководства государством Зеленского становится все более авторитарным. По мнению авторов статьи, глава Украины становится более отстраненным и правит страной согласно византийскому стилю. «Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании, без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — говорится в публикации.

Каллас сочли главной помехой в отношениях России и ЕС

В конце мая Каллас анонсировала работу ЕС по новому пакету антироссийских санкций. По ее словам, очередная партия ограничительных мер должна вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отметил, что Каллас следует заняться лечением своей психики, а не усилением санкций. «Российской угрозы для Европы нет», — подчеркнул политик.

У нее галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла

Армандо Мемафинский политик

Депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер обвинил Каллас в том, что она препятствует возобновлению диалога России и Евросоюза. «Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас», — посетовал законотворец.

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