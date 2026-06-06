В Кремле высказались об отношениях с США одной фразой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отношениях Москвы с США фразой «для танго нужны двое». Об этом он заявил в интервью CCTV.
«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — сказал он. Песков добавил, что РФ в этом вопросе терпелива и ей «некуда спешить».
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта.
Ранее Песков сообщил, что США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва считает такой подход неверным.