Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 6 июня 2026Забота о себе

Россиянам дали совет по выбору макарон

Шеф-повар Дутто: При выборе макарон следует обратить внимание на содержание белка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

При выборе макарон следует обращать внимание на содержание белка. Такой совет дал шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы являются лучшим вариантом, поскольку такая продукция богата клетчаткой, а также сохраняет форму и упругость при варке. «Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у россиян пользуется группа короткорезанных макаронных изделий. В эту группу, пояснил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, входят витки, рожки, спирали, гребешки, перья, улитки, ракушки и фигурные гребешки. На их долю в структуре натуральных розничных продаж пасты в январе-июне пришлось 65,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Шаблон сломался, началась истерика». На Западе рассказали о реакции Каллас на слова Путина о выборах на Украине

    Россиянам дали совет по выбору макарон

    В Кремле высказались об отношениях с США одной фразой

    В Кремле пообещали ответить взаимностью США при одном условии

    Ученый рассказал о замеченных в Москве испанских слизнях

    ВСУ начали маскировать мины под сухпайки

    «Мистер Олимпия» назвал способ создать классическую мужскую фигуру

    Глава Санкт-Петербурга сообщил о масштабной атаке на город

    Минобороны России выпустило заявление о ночной атаке ВСУ

    В США сделали признание об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok