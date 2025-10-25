Раскрыты макаронные предпочтения россиян

NTech: Больше всего россияне любят есть короткорезанные макаронные изделия

Наибольшей популярностью у россиян пользуется группа короткорезанных макаронных изделий. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NTech, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В эту группу, пояснил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, входят витки, рожки, спирали, гребешки, перья, улитки, ракушки и фигурные гребешки. На их долю в структуре натуральных розничных продаж пасты в январе-июне пришлось 65,2 процента. В годовом выражении спрос на эти виды макаронных изделий увеличился на 3,8 процента, уточнил эксперт.

На втором месте в рейтинге оказались длиннорезанные макароны. На долю спагетти в структуре розничных продаж пасты пришлось 28,2 процента. За год спрос на этот вид макаронных изделий сократился на 6 процентов. Тройку лидеров замкнули оригинальные форматы макаронных изделий. К их числу Ардалионов отнес лазанью, фунчозу, удон, лагман и другие виды. Их доля составила 4,5 процента, а спрос на эти виды за отчетный период вырос на 8 процентов.

Наибольший рост (плюс 52 процента) продемонстрировали продажи суповых засыпок и прочих макаронных изделий (фигурные звездочки, ньокки, птитим, ризони), добавил Ардалионов. Подобную динамику эксперт связал с ростом популярности экспериментов с приготовлением блюд в домашних условиях. «Производители готовы эти запросы удовлетворять и выводят на полки новые продукты», — констатировал аналитик.

Ранее в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН объяснили растущую популярность макаронных изделий у россиян в том числе высокими ценами на картофель. На этом фоне продажи клубнеплода в первом квартале 2025 года заметно упали, а реализация хлеба, макарон и круп, напротив, — выросла. Доступность вермишели на внутреннем рынке за это время увеличилась на 14 процентов, что также поспособствовало изменению вкусовых предпочтений граждан, резюмировала замглавы «Центра развития» Высшей школы экономики Светлана Мисихина.