Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине

Кобяков: США пытаются выйти из переговоров по Украине из-за понятного исхода СВО

Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков рассказал, почему США пытаются выйти из переговоров по Украине. Желание Америки он объяснил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам Кобякова, США хотят выйти из переговорного процесса, поскольку им стал понятен исход специальной военной операции (СВО) в пользу России.

Ранее сообщалось, что попытки Европейского союза (ЕС) вклиниться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине говорят о страхе Европы оказаться выдавленной из важных геополитических процессов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, поведение ЕС напоминает действия США ближе к концу Второй мировой войны.