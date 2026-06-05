Депутат Толмачев: Нынешнее руководство ЕС не соответствует критериям переговорщика

Попытки Европейского Союза (ЕС) ввязаться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине говорят о страхе Европы оказаться выдавленной из важных геополитических процессов, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это означало бы ее уничтожение как мирового игрока.

«Европейцы с таким отношением смириться не желают и всеми силами пытаются проникнуть в важные процессы, даже если их туда не зовут, их там не ждут, и они там не нужны», — заявил парламентарий.

По его словам, поведение ЕС напоминает действия США ближе к концу Второй мировой войны. Тогда американцы и англичане всячески затягивали открытие второго фронта, посчитав выгодным вступить в борьбу с Гитлером лишь в 1944 году, чтобы «вскочить в последний вагон и приехать на вокзал в числе победителей». Похожим образом сейчас готовится действовать Евросоюз, только на поле переговоров, считает Толмачев.

Идеальным переговорщиком, обратил внимание депутат, стал бы тот, кто готов сохранять непредвзятость и следовать принципам справедливости. При этом нынешнее руководство ЕС, по его мнению, этим критериям не соответствует, поскольку изначально заняло одну из сторон конфликта.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ЕС должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы. По словам Бабиша, американский лидер сейчас занят решением конфликта с Ираном и, в частности, возобновлением судоходства по Ормузскому проливу. В этих условиях именно европейские страны должны активнее участвовать в переговорах для завершения украинского конфликта.