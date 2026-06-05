Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили попытки ЕС подключиться к переговорам по Украине

Депутат Толмачев: Нынешнее руководство ЕС не соответствует критериям переговорщика
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытки Европейского Союза (ЕС) ввязаться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине говорят о страхе Европы оказаться выдавленной из важных геополитических процессов, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это означало бы ее уничтожение как мирового игрока.

«Европейцы с таким отношением смириться не желают и всеми силами пытаются проникнуть в важные процессы, даже если их туда не зовут, их там не ждут, и они там не нужны», — заявил парламентарий.

По его словам, поведение ЕС напоминает действия США ближе к концу Второй мировой войны. Тогда американцы и англичане всячески затягивали открытие второго фронта, посчитав выгодным вступить в борьбу с Гитлером лишь в 1944 году, чтобы «вскочить в последний вагон и приехать на вокзал в числе победителей». Похожим образом сейчас готовится действовать Евросоюз, только на поле переговоров, считает Толмачев.

Идеальным переговорщиком, обратил внимание депутат, стал бы тот, кто готов сохранять непредвзятость и следовать принципам справедливости. При этом нынешнее руководство ЕС, по его мнению, этим критериям не соответствует, поскольку изначально заняло одну из сторон конфликта.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ЕС должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы. По словам Бабиша, американский лидер сейчас занят решением конфликта с Ираном и, в частности, возобновлением судоходства по Ормузскому проливу. В этих условиях именно европейские страны должны активнее участвовать в переговорах для завершения украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление о письме Зеленского

    Жених безнаказанно расправился с отчимом невесты на свадьбе

    Путин рассказал о переданной через бизнесмена из России просьбе Зеленского

    Россиянам перечислили идеальную спортивную одежду для лета

    Мостовой сделал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

    Россиян предупредили о риске рака из-за приготовления еды на одном типе масла

    Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

    Китай назвал совместную с Россией миссию

    Российский режиссер снял клип для группы Muse

    Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok