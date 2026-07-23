RT: Эвакуированные жители Константиновки рассказали о совершенных ВСУ убийствах и кражах

Военный корреспондент Максим Аль-Тури показал, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России спасают мирных граждан из города Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

«Несколько километров им приходится преодолевать пешком, иногда — на технике», — отметил военкор.

Также эвакуированные жители населенного пункта рассказали о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они вспомнили, как украинские военные угрожали им оружием, украли электрогенератор и сожгли дом. По словам одного из местных жителей, ВСУ убивали людей, чтобы некому было рассказать правду.

О полном освобождении Константиновки начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину 3 июля. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка».