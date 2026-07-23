Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 23 июля 2026 (обновлено: 21:13, 23 июля 2026)Бывший СССР

Жители Константиновки рассказали о совершенных ВСУ убийствах

RT: Эвакуированные жители Константиновки рассказали о совершенных ВСУ убийствах и кражах
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Военный корреспондент Максим Аль-Тури показал, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России спасают мирных граждан из города Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

«Несколько километров им приходится преодолевать пешком, иногда — на технике», — отметил военкор.

Также эвакуированные жители населенного пункта рассказали о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они вспомнили, как украинские военные угрожали им оружием, украли электрогенератор и сожгли дом. По словам одного из местных жителей, ВСУ убивали людей, чтобы некому было рассказать правду.

О полном освобождении Константиновки начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину 3 июля. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В ООН отреагировали на высказывание нового главкома ВСУ о россиянах
    В Латвии запретили импорт книг и игрушек из России
    Раскрыты подробности о ряде уголовных дел в России против нового главкома ВСУ
    Экс-офицер СБУ рассказал о запугивании Зеленским украинского олигарха
    Кот лишил интернета многоэтажку в российском городе
    На Западе сделали прогноз о судьбе Одессы после российских ударов
    Зеленского сравнили с «английской королевой»
    Поезд столкнулся с автомобилем в российском регионе
    В Лондоне нашли мертвым саудовского принца
    На Западе заявили о точке невозврата в отношениях с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok