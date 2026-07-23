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Силовые структуры
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20:25, 23 июля 2026 (обновлено: 20:28, 23 июля 2026)Силовые структуры

Приемной дочери Алены Кравец вынесли приговор

В Москве суд приговорил к 2,5 года условно приемную дочь Алены Кравец за мошенничество
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве суд приговорил к 2,5 года условно приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным защитника, Даниэлла Кравец стала жертвой мошенников — сообщила код из сообщений, после чего аферисты стали ей угрожать делом о госизмене. Девушку заставили отправить неизвестному по почте крупную сумму, которую ей передал курьер. Позже выяснилось, что деньги принадлежали россиянину, чья дочь также была обманута мошенниками и под их влиянием помогла обчистить дом.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала курьера, забравшего у обманутого мужчины 71 миллион рублей.

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