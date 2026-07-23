Приемной дочери Алены Кравец вынесли приговор

В Москве суд приговорил к 2,5 года условно приемную дочь Алены Кравец за мошенничество

В Москве суд приговорил к 2,5 года условно приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным защитника, Даниэлла Кравец стала жертвой мошенников — сообщила код из сообщений, после чего аферисты стали ей угрожать делом о госизмене. Девушку заставили отправить неизвестному по почте крупную сумму, которую ей передал курьер. Позже выяснилось, что деньги принадлежали россиянину, чья дочь также была обманута мошенниками и под их влиянием помогла обчистить дом.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала курьера, забравшего у обманутого мужчины 71 миллион рублей.