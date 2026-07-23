Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:21, 23 июля 2026Наука и техника

Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

Командир роты Легион не исключил установки стрелкового оружия прямо на дроны в будущем
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир роты беспилотных систем Вооруженных сил России с позывным Легион не исключил, что в будущем стрелковое оружие начнут устанавливать прямо на дроны для уничтожения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе. Об этом он рассказал военному корреспонденту Филиппу Прокудину, передает RT.

«Не исключено, что, в принципе, в скором обозримом будущем мы увидим, как на дроны ставят мелкокалиберное стрелковое оружие. Есть посылы для того, чтобы его сюда устанавливать», — рассказал российский боец.

Он уточнил, что речь идет именно о воздушных боях, уничтожении бомбардировщиков, такелажников Вооруженных сил Украины, а также нарушении логистики противника.

Ранее сообщалось, что на Украине заметили российский ударный БПЛА К-8 «Двушка», который напоминает уменьшенную копию дрона «Молния».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона
    Телеведущий-иноагент избавился от имущества в России и начал новую жизнь
    Фото Ольги Серябкиной в бикини оценили в сети фразой «ее уже можно считать милфой?»
    У Агаты Муцениеце и ее семьи нашли недвижимость на сотни миллионов рублей
    Врач развеяла миф о чистке сосудов
    Приемной дочери Алены Кравец вынесли приговор
    Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны
    Оценены шансы Акинфеева сделать результативное действие в новом сезоне РПЛ
    Помощник Путина обсудил с главой МИД Азербайджана экологическую катастрофу
    Затопленный дождем Севастополь попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok