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20:42, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Телеведущий-иноагент избавился от имущества в России и начал новую жизнь

Бывший ведущий «Культуры» Архангельский заявил, что избавился от всего имущества в России
Маргарита Щигарева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший ведущий телеканала «Культура», публицист и писатель Александр Архангельский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) избавился от имущества в России. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

Архангельский, который сейчас живет в Армении, отметил, что начал избавляться от имущества после того, как его включили в реестр иностранных агентов. «Я все отдал, у меня больше в России нет ничего. Я передал все свое имущество, все свои доходы другим и страшно доволен», — сказал он.

Ведущий добавил, что таким образом начал новую жизнь. По его словам, случившееся стало для него вызовом.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) распродали все имущество в Москве. Об этом заявила их дочь Софья Шац.

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