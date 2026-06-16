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19:25, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Дочь Шаца и Лазаревой заявила о сожженных мостах с Россией

Дочь Лазаревой и Шаца Софья заявила, что они распродали имущество в Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Radio Van / YouTube

Дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), музыкант и блогер Софья Шац заявила, что ее семья распродала все имущество в Москве. Об этом она рассказала в интервью журналисту Егору Глумову (настоящее имя — Гор Григорян), доступном на YouTube.

На вопрос Григоряна о том, сожжены ли мосты с Россией, Шац ответила утвердительно. «Родители распродали все имущество. (...) Все возможные активы были проданы», — уточнила она.

Шац призналась, что из-за этого она пока не представляет, как могли бы выглядеть ее поездки в Россию. По ее словам, вариант, при котором ей пришлось бы останавливаться в гостинице в родном городе, пока кажется ей странным.

Ранее Шац рассказала, что после переезда в Португалию стала счастливой. Она заявила, что не испытывала подобного в Москве.

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