Дочь Шаца и Лазаревой заявила о сожженных мостах с Россией

Дочь Лазаревой и Шаца Софья заявила, что они распродали имущество в Москве

Дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), музыкант и блогер Софья Шац заявила, что ее семья распродала все имущество в Москве. Об этом она рассказала в интервью журналисту Егору Глумову (настоящее имя — Гор Григорян), доступном на YouTube.

На вопрос Григоряна о том, сожжены ли мосты с Россией, Шац ответила утвердительно. «Родители распродали все имущество. (...) Все возможные активы были проданы», — уточнила она.

Шац призналась, что из-за этого она пока не представляет, как могли бы выглядеть ее поездки в Россию. По ее словам, вариант, при котором ей пришлось бы останавливаться в гостинице в родном городе, пока кажется ей странным.

Ранее Шац рассказала, что после переезда в Португалию стала счастливой. Она заявила, что не испытывала подобного в Москве.