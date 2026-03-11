Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:23, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Дочь Лазаревой и Шаца уехала из России и стала счастливой

Дочь Лазаревой Софья заявила, что стала счастливой после отъезда в Португалию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Говорящие Головы / YouTube

Дочь известной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), блогерша и музыкант Софья Шац заявила, что стала счастливой после отъезда из России в Португалию. Об этом она рассказала проекту «Говорящие головы», ролик вышел на YouTube.

Шац отметила, что не задумывается о том, чтобы в будущем переехать из Португалии в другую страну. Она заверила, что в этой стране ей «правда хорошо».

«Я не вижу смысла выдумывать что-то еще и что-то еще искать, если я здесь себя базово чувствую достаточно счастливой. У меня такого в Москве, например, не было, мне кажется. А здесь есть», — сказала блогерша.

Ранее Шац раскрыла, что сначала после эмиграции сильно тосковала по России. Она добавила, что больше не скучает по родине и не может представить свою жизнь там.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Банк России раскрыл место хранения золотого запаса

    МИД Ирана раскрыл истинный мотив США в конфликте

    В двух крупных городах Персидского залива прогремели взрывы

    Дмитриев предрек смену руководства ЕС по одной причине

    Предсказан эффект от вызвавшего панику в Европе заявления Путина

    Названы поврежденные ударами Ирана объекты США

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «греховный»

    После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР

    Стало известно о местах запуска дронов ВСУ под Славянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok