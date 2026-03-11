Дочь Лазаревой и Шаца уехала из России и стала счастливой

Дочь Лазаревой Софья заявила, что стала счастливой после отъезда в Португалию

Дочь известной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), блогерша и музыкант Софья Шац заявила, что стала счастливой после отъезда из России в Португалию. Об этом она рассказала проекту «Говорящие головы», ролик вышел на YouTube.

Шац отметила, что не задумывается о том, чтобы в будущем переехать из Португалии в другую страну. Она заверила, что в этой стране ей «правда хорошо».

«Я не вижу смысла выдумывать что-то еще и что-то еще искать, если я здесь себя базово чувствую достаточно счастливой. У меня такого в Москве, например, не было, мне кажется. А здесь есть», — сказала блогерша.

Ранее Шац раскрыла, что сначала после эмиграции сильно тосковала по России. Она добавила, что больше не скучает по родине и не может представить свою жизнь там.