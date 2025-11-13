Дочь Лазаревой и Шаца высказалась о тоске по России

Дочь Лазаревой и Шаца Софья заявила, что больше не скучает по России

Дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов), блогерша и музыкант Софья Шац заявила, что больше не скучает по России. Об этом она рассказала проекту TV2Media на YouTube.

По словам Шац, которая уехала из России в 2022 году, поначалу после отъезда она скучала и тосковала по стране. «Вообще больше нет этого ощущения. Я вижу какой-то другой мир там и не могу представить себя в нем», — добавила она.

Вместе с тем блогерша отметила, что хотела бы в будущем показать своей дочери Россию, а именно те места, где жили ее родственники.

Ранее Татьяна Лазарева, живущая в Испании, заявила об отсутствии собственного жилья. Телеведущая также раскрыла, что не ощущает причастности к этой европейской стране.