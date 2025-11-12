Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:29, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что у нее нет своего жилья в Испании
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России и живущая в Испании, заявила об отсутствии собственного жилья. Об этом она рассказала израильскому изданию «Сегодня».

Говоря об эмиграции, ведущая призналась, что не чувствует причастности к Испании. Она добавила, что не интегрируется в испанскую жизнь и не выучила испанский язык.

«Просто здесь у меня вид на жительство, дом, где я много лет жила с семьей. Хотя я его снимаю, своего жилья у меня нигде нет», — сказала Лазарева. Она также призналась, что хотела бы пожить во Франции.

Ранее Лазарева показала архивные фотографии, на которых она запечатлена с российскими артистами. Ведущая назвала тот период удивительным.

Перед этим телезвезда высмеяла статьи из российской прессы, в которых упоминалось о трудностях ее жизни в Европе. На канале в Telegram Лазарева разместила шуточный ролик на эту тему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

    Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости