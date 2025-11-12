Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что у нее нет своего жилья в Испании

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России и живущая в Испании, заявила об отсутствии собственного жилья. Об этом она рассказала израильскому изданию «Сегодня».

Говоря об эмиграции, ведущая призналась, что не чувствует причастности к Испании. Она добавила, что не интегрируется в испанскую жизнь и не выучила испанский язык.

«Просто здесь у меня вид на жительство, дом, где я много лет жила с семьей. Хотя я его снимаю, своего жилья у меня нигде нет», — сказала Лазарева. Она также призналась, что хотела бы пожить во Франции.

