18:42, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Лазарева показала фото с Киркоровым и Басковым и вспомнила об удивительной жизни в России

Телеведущая Татьяна Лазарева показала фото с Киркоровым, Басковым и Дюжевым
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, показала архивные фотографии с российскими артистами и вспомнила о своей прошлой жизни. Пост об этом она написала в Telegram.

Лазарева рассказала, что ей в Испанию привозят вещи из ее квартиры в Москве, в том числе старые фотографии. К публикации она прикрепила девять полученных снимков, на которых она была запечатлена с несколькими известными людьми. Так, в частности, она показала фото с певцами Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Александром Розенбаумом, Валерием Сюткиным, Максимом Леонидовым, певицей Жанной Фриске, актером Дмитрием Дюжевым и другими артистами.

«Господи, какая же была удивительная жизнь — и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас», — написала телеведущая.

Ранее Лазарева высмеяла статьи из российской прессы, в которых упоминалось о трудностях жизни ведущей в Европе. В Telegram она разместила шуточный ролик на эту тему.

