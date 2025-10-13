Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:52, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

Телеведущая Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) высмеяла статьи в российских СМИ, в которых говорится о ее трудной жизни в Европе. В своем Telegram она разместила шуточный ролик в виде посвященного ей новостного репортажа.

В видео Лазарева показала фрагменты из шоу «Где я?», в которых она управляет фургоном, делает в нем уборку и общается с подростками на природе. Телеведущая поиронизировала над тем, как эти ролики могли бы интерпретировать российские СМИ.

В шуточном ролике закадровый голос, изображающий ведущего новостей, рассказывает, что Лазарева осталась без поддержки Евросоюза и грантов, в связи с чем вынуждена ездить в старом фургоне.

«После предательства Родины пожилой матери троих детей только и остается, что выкладывать какие-то видео на своем YouTube-канале, в которых она вовлекает подростков в свои проблемы», — также говорится в видео.

Ранее Лазарева отреагировала на назначенный ей за уклонение от обязанностей иноагента заочный приговор. Ведущая опубликовала видео, в котором она в стихотворной форме утверждает, что в России ее могут «заочно расстрелять», а также предлагает четвертовать себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Карпин одной фразой оценил отказ вратаря от российского спортивного гражданства

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Хазанов ответил на вопрос о продаже недвижимости в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости