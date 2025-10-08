Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:19, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Приговоренная к семи годам тюрьмы Лазарева в стихах предложила четвертовать себя

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что заочный приговор ее не беспокоит
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отреагировала на назначенный ей за уклонение от обязанностей иноагента заочный приговор. Комментарий она разместила в Telegram-канале.

Лазарева, которую Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к семи годам тюрьмы, заявила, что решение судебной инстанции ее не беспокоит.

Телеведущая также опубликовала видео с ответом на решение суда. В нем Лазарева в платье и с веером в руках читает стихотворение, содержащее отсылки к письму Татьяны к Онегину из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». В стихотворной форме Лазарева утверждает, что в России ее могут «заочно расстрелять», а также предлагает четвертовать себя.

Материалы по теме:
От роскошной жизни до тюремной камеры. Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
От роскошной жизни до тюремной камеры.Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
3 марта 2025
Киллеры-неонацисты, блогеры-миллионеры и коррупционеры из Минобороны: какие приговоры в 2025 году будет обсуждать вся Россия?
Киллеры-неонацисты, блогеры-миллионеры и коррупционеры из Минобороны:какие приговоры в 2025 году будет обсуждать вся Россия?
10 января 2025

«Душа томлением полна — заочно я осуждена (...) Я казнена заочной плахой, меня сечет заочный кнут», — зачитала ведущая. Стихотворение она назвала письмом Татьяны к российским правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что Лазареву признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности»). Согласно приговору, телеведущая должна отбывать наказание в колонии общего режима.

В декабре 2024 года Лазареву также осудили по делу об оправдании терроризма. Телезвезду заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости