Приговоренная к семи годам тюрьмы Лазарева в стихах предложила четвертовать себя

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что заочный приговор ее не беспокоит

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отреагировала на назначенный ей за уклонение от обязанностей иноагента заочный приговор. Комментарий она разместила в Telegram-канале.

Лазарева, которую Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к семи годам тюрьмы, заявила, что решение судебной инстанции ее не беспокоит.

Телеведущая также опубликовала видео с ответом на решение суда. В нем Лазарева в платье и с веером в руках читает стихотворение, содержащее отсылки к письму Татьяны к Онегину из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». В стихотворной форме Лазарева утверждает, что в России ее могут «заочно расстрелять», а также предлагает четвертовать себя.

«Душа томлением полна — заочно я осуждена (...) Я казнена заочной плахой, меня сечет заочный кнут», — зачитала ведущая. Стихотворение она назвала письмом Татьяны к российским правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что Лазареву признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности»). Согласно приговору, телеведущая должна отбывать наказание в колонии общего режима.

В декабре 2024 года Лазареву также осудили по делу об оправдании терроризма. Телезвезду заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы.