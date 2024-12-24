Татьяну Лазареву заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма

В Москве суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 6,5 года лишения свободы телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Лазареву признали виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Ранее на заседании адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил, что его подзащитная не признает вину по настоящему делу.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.