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12:19, 24 декабря 2024Силовые структуры

Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

Обвиняемая по делу о пропаганде терроризма телеведущая Лазарева не признала вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Обвиняемая по делу о пропаганде терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признать вину. Об этом сообщает ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

По данным агентства, 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении телеведущей. Судебный процесс проходит заочно. На заседании адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил, что его подзащитная не признает вину по настоящему делу.

Ранее сообщалось, что Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). 11 октября она была объявлена в международный розыск.

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