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00:18, 18 июня 2024Силовые структуры

Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?

МВД: в отношении телеведущей Лазаревой возбуждено дело об оправдании терроризма
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом) возбуждено дело об оправдании терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он опубликовал в Telegram-канале ответ столичного ГУ МВД на свой запрос.

17 мая в отношении Т. Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»)

ГУ МВД Москвы

В ведомстве уточнили, что было проведено дополнительное лингвистическое исследование высказываний Лазаревой об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

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11 января 2024

МВД России объявило в розыск Татьяну Лазареву

13 июня МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву по уголовной статье. Как уточнял ТАСС, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России.

В апреле правоохранительные органы проводили в отношении нее проверку на предмет публичного оправдания терроризма после ее высказываний о том, что ее радуют атаки беспилотников на Москву, сообщал Telegram-канал Shot.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позднее стало известно, что она проживает в Испании.

Лазарева подала административный иск к Минюсту России. Исковое заявление поступило в Замоскворецкий районный суд 16 сентября и спустя несколько дней было принято к производству.

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Лазарева не планирует возвращаться на родину

В апреле этого года Лазарева заявила, что не планирует возвращаться в страну.

Сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава богу, чтобы приезжать в Россию

Татьяна Лазарева телеведущая

При этом она подчеркнула, что думает о том, чтобы снова жить в России в будущем. Телеведущая призналась, что в Испании у нее нет работы и знакомых, у нее не возникает мысли, что ей придется остаться в неродной ей стране навсегда.

В 2022 году, после признания иноагентом, Лазарева заявила, что приедет в страну, когда с нее снимут этот статус. Тогда же она отмечала, что хотела бы жить в России на постоянной основе.

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      Марина Совина
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